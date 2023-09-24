Vali Demirtaş'tan Fetih Müzesi'ne ziyaret

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.

Osmanlı’nın beylikten cihan imparatorluğuna giden şanlı tarihinin başlangıç noktası olan Bursa’nın fethini sunan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Vali Demirtaş’ı ağırladı. Eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte panoramik müzeyi ziyaret eden Vali Demirtaş’a Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın yeni turizm güzergâhı olan yapı hakkında bilgi verdi.

Müzede ilk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezen Vali Demirtaş, buradaki tabloları ilgiyle inceledi. Daha sonra kubbe bölümüne çıkan Demirtaş, Bursa’nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resim karşısında adeta tarihi yolculuğa çıktı. Başkan Dündar, yurt içi ve yurt dışından 2 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan müzenin mimari ve teknik özellikleri hakkında Vali Demirtaş’a bilgi verdi.

Müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı’nın ilk akçesinden bastı Vali Demirtaş, tarihimizi en güzel şekilde anlatan eserin Bursa’ya kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.