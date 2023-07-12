Vali, depremzedelerin derdini dinledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşları ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

Vali Birol Ekici, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden ile birlikte, Kırklareli’nde KYK yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Depremzede vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Ekici, isteklerini dinledi.

Asrın felaketi diye tabir edilen büyük felaketin ilk anından itibaren depremzede ailelerin yaralarını birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede sarmak için devlet ve milletin ile el ele verdiğini vurgulayan Vali Ekici, "Bölge halkımızın maddi manevi yaralarının sarılması için devletimizin milletimiz ile gönül seferberliği içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla ara vermeden her türlü yardım ve desteğe devam edeceğiz" dedi.