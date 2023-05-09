Vali Dr. Kızılkaya okul inşaatlarını inceledi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden ortaokul inşaatlarını yerinde inceledi.

Vali Kızılkaya, Milli Eğitim Bakanlığınca geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamlanan ve yapımına başlanan 8 derslikli ortaokul, 8 derslikli İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulunarak İlçe Kaymakamı Ferhat Altay’dan ve firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Okul hakkında bilgi veren Kızılkaya, “Konferans salonu, sosyal donatıları, laboratuvarları, atölyeleri ve modern sınıflarıyla Pazarcık’a iki yeni eğitim yuvası kazandıracağız. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Öte yandan Kızılkaya’ya Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve ilçe protokolü eşlik etti.