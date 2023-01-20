Vali Dr. Kızılkaya Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu istişare toplantısına katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu istişare toplantısına katıldı.

Vali Dr. Kızılkaya İl ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Bozüyük Yatılı Hafızlık Kuran Kursu istişare toplantısına katıldı.

Müftü Erhun başkanlığında başlayan toplantıda, Kur’an kursu yöneticileri, yatılı Kur’an kurslarının durumu, sorunları ve geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili görüşlerini paylaşılarak çalışmaların devamı için kaynak oluşturma ve verimli kullanma konuları görüşüldü. Toplantı esnasında Vali Dr. Kızılkaya’ya Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun eşlik etti.