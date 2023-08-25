Kırklareli Valisi Birol Ekici, gittikleri köylerde insanların çevreye önem verdiğini gördüklerini belirterek, "Kırklarelili köylüler çevreye çok duyarlı" dedi.

Göreve başlamasından itibaren geçen 15 ayda tüm köyleri tek tek ziyaret eden Vali Birol Ekici, Kırklarelili köylülerin çevreye çok duyarlı olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kırklareli’nin tüm köylerine parke taşı döşendiğini hatırlatan Vali Ekici, "Kırklarelili köylüler çevreye çok duyarlı. Bilgi seviyeleri yüksek. Asfalt yenilemeye gittiğimiz zaman insanların çevreye son derece duyarlı olduğunu gördük. Hayvan ahırlarını çok iyi temizliyorlar. Bazı köylerimizde düğünler için ortak yerlerinin olmadığını söyleyen vatandaşlarımız oldu. Bunlar için de çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.