Vali Ekici, gazilere başsağlığı diledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz Temsilciliği Başkanı Faruk Batı ile Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Süleyman Sevinç’i ziyaret ederek, hayatını kaybeder Kıbrıs gazisi Hikmet Battal için de başsağlığı diledi.

Vali Ekici, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz Temsilciliği Başkanı Faruk Batı ile Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Süleyman Sevinç’i ziyaret ederek, bir süre görüştü. Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden ve geçirdiği beyin kanamasının ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybederek önceki gün Kavaklı beldesinde son yolculuğuna uğurlanan Kıbrıs gazisi Hikmet Battal için de başsağlığı dileğinde bulundu.