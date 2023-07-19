Vali Ekici: Köylerdeki yangın hidratlarıyla ilgili çalışma yapacağız

Kırklareli’nin mülki amirleri, Vali Birol Ekici başkanlığında Kofçaz ilçesinde halk ve muhtarlarla buluştu. Vali Ekici, "Köylerdeki yangın hidratlarından diğer araçların su alabilmeleri için kısa zamanda çalışma yapacağız" dedi.

Kofçaz ilçesinde gerçekleştirilen Halk ve Muhtarlar Toplantısı’na Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kaymakam Onur Bektaş, mülki amir ve kurum yetkilileri ile muhtarlar katıldı. Toplantıyla ilgili bilgi veren Vali Birol Ekici, "Kofçaz merkez ve köylerindeki muhtarların tamamının katılımıyla toplantı düzenledik. Toplantımıza bütün daire müdürlerimiz de katıldı. Muhtar ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Devam eden ve planlanan projeleri değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye’de buğdayın yüzde 11.5’i Trakya’da üretiliyor"

Çiftçinin hasat döneminde yaşadıkları sıkıntıları da dinlediklerini belirten Vali Ekici, "Şu anda hasat dönemi. Türkiye’de buğdayın yüzde 11.5’i Trakya’da üretiliyor. Yine ayçiçeğinin yüzde 23’ü bu bölgede üretiliyor. Buğday alımları çok önemli, şu anda randevuyla alıyoruz. Bu sebeple hasadın yapılması konusunda bir sıkıntı olup olmadığını karşılıklı olarak konuştuk. Muhtarlarımızı dinledik, köyleri ve ilçeyi konuştuk. Onlarla zaman zaman bir araya geliyoruz" dedi.

"Köylerdeki yangın hidratlarıyla ilgili çalışma yapacağız"

Toplantının bir numaralı konularından birinin yangın olduğunu belirten Vali Birol Ekici, "Yangın söndürme hidratı, yangın tehlikesinde ilk müdahale ve söndürme araçlarına su takviyesi konusunda çok önemlidir. Köylerdeki yangın hidratlarından diğer araçların su alabilmeleri için kısa zamanda bir çalışma da yapacağız" diye konuştu.

Orman yangınlarına da dikkat çeken Vali Ekici, Çanakkale’deki orman yangını için ekip gönderdiklerini, ekiplerinin yangına müdahale ettiklerini hatırlattı. Anız yakılmasının yasak olduğunu hatırlatan Vali Ekici, "Anız yakma konusunda ormanlara giriş de yasak. Kırklareli’nde ormanlara girişi 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren yasakladık. İlimizde ormanlara giriş yasakladık" ifadelerini kullandı.