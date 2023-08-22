Vali Ekici, LGS ve YKS'de başarı elde eden okulların yöneticileriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında (YKS) başarı elde eden okulların müdürleriyle bir araya geldi.

Vali Ekici, LGS ve YKS'de başarı elde eden okulların yöneticileriyle bir araya geldi
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında (YKS) başarı elde eden okulların müdürleriyle bir araya geldi.

Vali Ekici, okul müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticiyle bir araya gelerek, 4 Haziran 2023 Liselere Geçiş Sistemi ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavlarındaki başarının devam ettirilmesi yönünde yürütülecek çalışmaları değerlendirdi. Vali Ekici, elde edilen başarının artarak devam ettirilmesi için imkanlar ölçüsünde gerekli destekleri vereceklerini söyledi.

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Vali Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kırklareli Millî Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile başarılı okulların müdürleri katıldı.