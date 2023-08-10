Vali Erol'dan 3 hekime başarı belgesi

Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 3 doktora başarı belgesi takdim etti.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevlerini başarıyla sürdüren hekimler İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ile Vali Erol’un konuğu oldu. Valilik makamında düzenlenen törende Erol, hekimlere başarı belgelerini takdim etti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Feyza Kurt, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir İlker Çankaya ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Müge Özcan başarı belgesini alan isimler oldu. Doktorlar hasta memnuniyetine öncelik vererek sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisinde gösterdikleri üstün gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.