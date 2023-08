Vali Erol'un Yalova'ya vedasında önemli öğütler

Ordu Valiliğine atanan Yalova Valisi Muammer Erol, kendisi için düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada devlet idaresinde görev yaparak vatandaşa hizmet eden kamu görevlilerine önemli nasihatlerde bulundu.

Yaklaşık 5 yıldır Yalova Valiliği görevini sürdüren ve Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliğine atanan Muammer Erol için Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde veda yemeği düzendi. Vali Erol’un veda yemeğine il protokolü neredeyse eksiksiz katıldı. Gecede Erol, kamuda idarecilik yapanlara önemli nasihatlerde bulundu.

"Anlamak zorundasın, anlamazsanız çözemezsiniz"

İnsanlara hizmet konusunda idarecilerin önemli bir görev üslendiğini dile getiren Vali Erol, “Rızasına talip olduğumuz, Cenab-ı Hakkın da rızasını hakikaten hak edebilme adına imkan fırsat verdiği kullarına hizmet noktasında, gücümüzün son noktasına kadar elimizden geleni ortaya koymak gibi bir sorumluluk bu idarecilik görevleri, hepimizin, kamuda çalışan arkadaşların. İnşallah, o noktada ilahi huzurda yüzümüz ak olur. Size gelen sizde devlet adamlığı şefkatiyle sahiplenilmeyi bekleyen insanlara mutlaka anlayışla yaklaşmak lazım. Anlamak zorundasın, anlamazsanız çözemezsiniz. İdarecilerin devleti temsil ettiği bilinciyle davranması gerektiğine de dikkati çeken Erol, “Problemleri çözmenin olmazsa olmazı anlamak lazım. Anlamak için de adam yerine koymak lazım. İnsanların her birini, eğer devleti sizde temsil edildiğini görerek karşınıza gelmişse anlamak zorundasınız. Anlamak için de adam yerine koymak. Sizin dinlenmek istediğiniz zaman kadar ilgili, dikkatli dinlemek zorundasınız” diye konuştu.

İyiliğin karşılığını Allah’tan bekleyin

Vali Erol, herkesin birbirlerine sevgi, saygı duyarak karşılık beklememesi gerektiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“İyilik yapma gayreti sorumluluğu, garazsız ivazsız karşılığını Allah’tan bekleyerek ve hesabını ona vereceğini düşünerek yapılan, yapılacak işlerin, birbirilerimiz için çekeceğimiz sıkıntıların, meşakkatlerin mutlaka ödülü büyük olacak. Ona hiçbir şüphemiz yok. Yani buradaki ödüle takılıp da kalmayalım. Başka yerde daha büyük düşünelim. Bu ödülü her birimiz, burada bulunduğumuz gibi kardeşler olarak hak etmeyi dileyelim. O yönde gayret edelim. Bunun da olmazsa olmazı arkadaşlar, ağabeyler, kardeşler, sevmek, sevmek, sevmektir. Ne olur birbirinizi sevin. Bu sevginizi söyleyin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ‘söyleyin’ diyor. Yüzünüze söyleyin diyor.”

“Ne olur Yalova’da daha fazla bir araya gelin”

Hayır, sağlık, güzellik, imkan, fırsat oluşturacak işbirliklerini Yalova iş dünyasından artırmasını isteyen Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yalova’da bunu biraz eksik görüyorum. Buna ihtiyaç var. Ne olur Yalova’da daha fazla bir araya gelin. Ona çok ihtiyacımız var. Yalova hakikaten küçük değil. Geldiğimde ben biraz böyle baktım, ne küçüğü kardeşim. Burası hakikaten önemli ve değerli bir şehir, dedim. O yazıyı da bizim odaya, manzaranın üstüne koydum. Yalova insanlarının ben hakikaten iyiliğini güzelliğini, yakınlığını gördüm. Gönüllerini açtıklarını gördüm. Buradan her birerlerimize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Benim üzerinize hakkım yoktur ama varsa hepsi helal olsun.”

Vatandaşa karşı yapıcı, sevecen, samimi oldu

Gecede konuşan Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, “Valimizin çok üstün bir nezaket anlayışı, çok kibarca ve samimi davranışları her zaman gerek vatandaşlarımıza karşı olsun, gerekse valilikte çalışanlara her zaman bizim gözlemlediğimiz hususiyetlerinden bir tanesi. Vatandaşa karşı her zaman yapıcı, her zaman sevecen, samimi yaklaşımda bulundu” dedi.

“Onun devlet adamlığıyla o günleri atlattık”

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise yine başkan seçildikten 5 gün sonra pandeminin ilan edildiğini hatırlatarak, “Onun tecrübesiyle, onun devlet adamlığıyla o günleri atlattık. Aradan zaman geçti. Sayın valimiz bizin en çok danıştığımız ağabeyimiz, devlet adamımız, mülki amirimiz. Onların destekleriyle bugünlere geldik. Bir deprem yaşadık. Depremde de valiliğimizle omuz omuza vererek Yalova halkı olarak orada gereğini yaptık. Allah kendisinden razı olsun. Onun destekleriyle Yalova’mızı bugünlere getirdik” dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise, “Her zaman onun tecrübeli bir vali olması, şehrin ağabeyi olması bizim için avantaj oldu, elimizi rahatlattı. Bu manada biz ondan hakkını helal etmesini istiyoruz. Bizim de hakkımız varsa helal olsun” ifadesini kullandı.

“O her zaman Yalova halkının kalbinde”

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de büyük, güçlü Türkiye ideali hususunda Vali Erol ile ağabey-kardeş olarak mücadele ettiklerini anlattı. Büyükgümüş, “O her zaman Yalova halkının kalbinde” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Erol’a çeşitli hediyeler takdim edildi.