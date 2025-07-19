Vali Faik Oktay Sözer, motosiklet tutkunlarıyla buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Endurobil 365 Extrem Park Motokros Alanı’nda Bilecik Motosiklet Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Sözer, pist alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Şehirdeki spor ve doğa turizmini canlandırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, motokros alanının mevcut durumu ve yapılması planlanan geliştirmeler ele alındı. Vali Sözer, Bilecik Motosiklet Derneği üyeleriyle sohbet ederek, bölgedeki motosiklet sporlarının gelişimi ve gençlerin bu spora yönlendirilmesi konusunda dernek temsilcilerinin görüşlerini dinledi. Endurobil 365 Extrem Park’ın Bilecik için önemli bir spor ve etkinlik alanı olduğunu belirten Vali Sözer, bu tür tesislerin hem yerel halk hem de şehir dışından gelen sporcular için cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.