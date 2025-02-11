Vali Gül açıkladı: İstanbul'da yarın okullar tatil

İstanbul Valisi Davut Gül, "Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.