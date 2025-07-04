Vali Gül'den Yangın Bölgesine Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri’nin Çanta Balaban Mahallesi’nde kuru otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın sahasında incelemelerde bulundu.

Müdahaleyi Yerinde Takip Etti

Vali Davut Gül, yangının etkili olduğu alana gelerek, devam eden söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yangın söndürme ekiplerinden bilgi alan Vali Gül, sürecin koordinasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun Müdahale Sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangına; yangın söndürme uçakları, arazözler ve çok sayıda personel ile müdahale edildiği bildirildi.

Tedbir Çağrısı Yapıldı

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ederken, vatandaşlara özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunuldu.