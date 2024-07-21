Vali Gül, Silivri'yi ziyaret etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, pazar günü Silivri'yi ziyaret etti. Selimpaşa sahil şeridinde incelemelerde bulunan Vali Gül, plajlarda denetim yaparak yetkililerden bilgi aldı.
Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Ahmet Suheyl Uçer ve Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş eşlik etti.
Ziyaret sırasında Vali Gül, sahil güvenliği ve plajların durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. Ayrıca, bölge halkıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu