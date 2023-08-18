Vali Hülya Kaya tebrik için çiçek yerine depremzedelere bağış istedi

Pendik Kaymakamlığı’ndan Yalova Valiliği’ne atanan Hülya Kaya, kentte törenle karşılandı. Yalova’ya atanan 3’üncü kadın vali olan Kaya’nın ilk talimatı ise tebrik için çiçek gönderilmeyip, bunun yerine depremzedelere bağış yapılması oldu.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Pendik Kaymakamlığı’ndan Yalova Valiliği’ne atanan Dr. Hülya Kaya kentte törenle karşılandı. Valilik bahçesinde düzenlenen törende çiçek takdim edilen Vali Kaya, daha sonra polis mangasını selamladı. Ardından il protokolüyle tek tek tokalaşan ve tanışan Kaya, sonrasında da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaya, ilk defa vali olarak atanmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu kutsal görevi şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve şahsıma duyduğu güven nedeniyle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Yalova’nın stratejik konumu açısından tarihin her döneminde dikkatleri üzerine çekmiş bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ve Milli Mücadele yıllarına şahitlik etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yalova’mıza teveccüh göstermiştir. Zira 1929 yılı ve akabinde Yalova’yı pek çok kez ziyaret etmiş, yerli ve yabancı devlet büyüklerini burada ağırlamıştır. Bu açıdan Yalova’mız Atatürk’ün hatıralarına da ev sahipliği yapmaktadır. 1929 yılında ilçe ve 1995 yılında il olan Yalova’mız, ülkemizin en genç illerinden birisidir. Bugün Yalova; 300 bini aşan nüfusu, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal olmak üzere birbirinden güzel 5 ilçesi, 14 belediyesi, 43 köyü ve 51 mahallesiyle Marmara Bölgemizin doğa, kültür, sanat, turizm, tarım ve sanayi potansiyeliyle göz doldurmaktadır. Yalova’nın en büyük zenginliği ise şüphesiz burada yaşayan insanlarımızdır. Sıcakkanlı, misafirperver, çalışkan ve güler yüzlü hemşehrilerimiz, Marmara Bölgemizin bu müstesna köşesini bir kat daha değerli kılmaktadır. Tarihi, kültürel ve manevi değerlerimizi en güçlü şekilde yaşatan ve bu güzel şehrimizi her açıdan zenginleştiren kıymetli hemşehrilerimiz bu süreçte en büyük desteğimiz ve yardımcımız olacaktır. ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ anlayışıyla güzel Yalova’mızı daha da ilerilere taşımak için gece gündüz çalışacağız. Bu görevi ifa ederken tarafsız, şeffaf, vatandaş odaklı ve hukukun üstünlüğüne saygılı olacağız. Kadınların en üst düzeyde iş gücüne katılımını hedefleyen, tarımsal üretimin ve turizmin şehrin kalkınmasındaki öneminin farkında olan, kalkınma odaklı ve çevreye duyarlı projeler için gerekli adımları atacağız."

Basın açıklamasının ardından Kaya, makamına çıkararak valilik koltuğuna oturdu.

Tebrik için çiçek yerine depremzedelere bağış istedi

Öte yandan Yalova Valiliği basın notunda, Vali Kaya, kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini istedi. Bunun yerine depremden zarar gören vatandaşlar için AFAD tarafından oluşturulan banka hesaplarına bağış yapılmasını isteyen Kaya, dekontun da Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne ulaştırılmasını istedi.