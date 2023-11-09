Vali İlhami Aktaş, Balıklıçeşme ve Kozçeşme Okullarında incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga ilçesinde Balıklıçeşme İlkokulu ve Ortaokulu ile Kozçeşme İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın da bulunduğu ziyarette Balıklıçeşme İlkokulu Müdürü Fecri Temel, Balıklıçeşme Ortaokulu Turgut Pulat ve Kozçeşme İlkokulu Müdürü Özgür Aygör ile bir süre görüşerek okullarda yapılan eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret edilen okulların sınıflarını da gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, derslerine çalışmalarının yanı sıra kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak öğrencilere başarılar diledi. Öğretmenlerle de bir süre görüşerek sohbet eden Vali Aktaş, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Vali İlhami Aktaş’ın Balıklıçeşme İlkokulu ve Ortaokulu ile Kozçeşme İlkokulu ziyaret ve incelemeleri toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.