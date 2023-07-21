Vali İlhami Aktaş, orman yangınlarından etkilenen köylülerle bir araya geldi

Çanakkale’de 16 Temmuz Pazar günü merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde başlayan ve 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınları sonrası, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kızılkeçili Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek, Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu, Yapıldak ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinde incelemelerde bulunarak, köylülerle bir araya geldi.

Vali İlhami Aktaş, orman yangınında zarar gören, Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek, Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu, Yapıldak ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerindeki vatandaşları ziyaret etti. Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Harun Tohumcu’nun da bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, köylülerle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali İlhami Aktaş, devletin her daim vatandaşların yanında olduğunu ve ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.