Vali İlhami Aktaş, oyunu kullandı

Çanakkale Valisi İlhami Aaktaş ve eşi Songül Aktaş, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu İbrahim Bodur Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Vali İlhami Aktaş, oyunu kullandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale Valisi İlhami Aaktaş ve eşi Songül Aktaş, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu İbrahim Bodur Anadolu Lisesi’nde kullandı.

Sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaştıktan sonra oyunu kullanan Vali İlhami Aktaş, Mahalli İdareler Genel Seçiminin Çanakkale’ye hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

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Vatandaşların il de huzur ve güven ortamında oy vermeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali İlhami Aktaş, seçim görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar dileyerek okuldan ayrıldı.