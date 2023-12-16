Vali İlhami Aktaş, taşkın olan yerlerde incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, aşırı yağışlardan dolayı sel baskınının yaşandığı Lapseki içesi, Kalabaklı köyü ve Kepez çayında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali İlhami Aktaş, aşırı yağışlar sonucunda sel felaketinin meydana geldiği, Kalabaklı köyü ve Kepez çayında incelemelerde bulunarak bölgede yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Ardından Lapseki ilçesine giden Vali İlhami Aktaş, su taşkının yaşandığı Çınarlı deresinde yapılan çalışmalar hakkında Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’dan bilgi aldı. Lapseki ilçesi, Merkez Kalabaklı köyü ve Kepez çayında sel baskının yaşandığı alanlarda yaraların sarılması için İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmalar hızla devam ediyor. Sele maruz kalan yerleşim yerlerinde vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali İlhami Aktaş, ildeki olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam edeceğini belirterek, hem kamu kurum ve kuruluşların hem de vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.