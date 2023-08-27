Vali İlhami Aktaş, yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Çanakkale’de 22 Ağustos Salı günü çıkan ve yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alınan 4 bin 80 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında 12 köy etkilendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, orman yangınında etkilenen merkeze bağlı Kalabaklı, Aşağıokçular, Yağcılar, Ulupınar, Kayadere köyleri ve Damyeri mevki ile Hava Radar Mevzi Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen’in de hazır bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, köy sakinleriyle bir araya gelip, sorun ve taleplerini dinleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından Hava Radar Mevzi Komutanlığını ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, yangından etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu. Hava Radar Mevzi Komutanı Hv. Albay Salih Çalmak’tan bilgi alan Vali İlhami Aktaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Vali İlhami Aktaş, devletin her daim vatandaşların yanında olduğunu ve zarar gören vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını ifade etti.