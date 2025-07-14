Vali İsmail Ustaoğlu, '15 Temmuz, vatan sevgisinin, cesaretin, fedakarlığın ve sarsılmaz inancın destanıdır'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali İsmail Ustaoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile mesaj yayınladı. Vali Ustaoğlu mesajında, "Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde, tarihimizin en karanlık gecelerinden birini yaşamıştır. Devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve demokrasisine kasteden hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış, o karanlık geceyi sinesinden çıkan kahramanlarla aydınlık sabaha çevirmiştir. Aziz milletimizin kararlılığıyla kazanılan büyük demokrasi zaferinin 9’uncu yıl dönümünün onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Vali Ustaoğlu mesajının devamında, "15 Temmuz, vatan sevgisinin, cesaretin, fedakarlığın ve sarsılmaz inancın destanıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen milyonlarca vatandaşımız, dünyaya bir kez daha göstermiştir ki, bu millet esareti kabul etmez, iradesine asla zincir vurdurmaz. Milli iradenin temsil edildiği Büyük Millet Meclisi’ni hedef alan, devletin içine yuvalanan FETÖ/PDY terör örgütünün hain girişimine karşı kadın, erkek, genç, yaşlı demeden meydanlara inen halkımız; tanklara, uçaklara ve kurşunlara karşı göğsünü siper ederek demokrasiyi ve milli iradeyi canı pahasına savunmuştur. Balıkesirli hemşehrilerimiz, darbe girişiminin duyulmasından itibaren sivil toplum kuruluşları, yerel basını ve tüm vatandaşlarımızla birlikte kenetlenerek devletinin, milletinin yanında yer almış, demokrasisine sahip çıkmıştır. Aziz milletimiz, gelecekte de ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadele etmeye, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşımaya kararlıdır. "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle, istiklali uğruna canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz Demokrasi şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" açıklaması yaptı.