Vali İsmail Ustaoğlu'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı mesajı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı nedeni ile mesaj yayımladı. Vali Ustaoğlu mesajında "Balıkesir’de kamu görevi bilinciyle basın meslek ilkelerine bağlı kalarak, kişisel hak ve hürriyetlere saygı çerçevesinde halkımızın taleplerini kamuya ulaştıran, toplum ile devlet arasında köprü vazifesini yerine getiren değerli basın mensuplarımıza, gösterdikleri üstün çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.

Vali Ustaoğlu basın mensuplarının Demokrasinin ve toplum hayatının vazgeçilmez ve en önemli unsurlarından biri, tarafsız ve hür basının varlığı olduğu belirterek, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. "Halkın haber alma ve yayma hürriyetinin yerine getirilmesinde aracı olan basın mensupları tarafsız, özgürce görev yapmalarını güvence altına alan, basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 günü; Türk Basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Günümüzde ulusal ve yerel basınımız; hızla gelişen ve değişen medya çağının şartlarına uyum sağlayarak toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren konuların gündeme alınmasında veya halkımızın taleplerinin yerine getirilmesinde, kamunun denetlenmesinde ve önemli konularda kamuoyu oluşturulmasında özveriyle görev yapmaktadır. Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basınımız; milletimizin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunmaktadır. Balıkesir’de kamu görevi bilinciyle basın meslek ilkelerine bağlı kalarak, kişisel hak ve

hürriyetlere saygı çerçevesinde halkımızın taleplerini kamuya ulaştıran, toplum ile devlet arasında köprü vazifesini yerine getiren değerli basın mensuplarımıza, gösterdikleri üstün çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Görevini bu anlayışla, cesur ve fedakârca yürüten değerli basın mensuplarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde Basında Sansürün Kaldırılışının 117’nci yıl dönümü dolayısıyla, başta İlimizde özveriyle görev yapan değerli yerel basın mensupları olmak üzere bütün basın camiasının "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı tebrik ediyor, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum."