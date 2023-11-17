Vali İsmail Ustaoğlu'ndan fabrika ziyareti
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (BALOSB) faaliyet gösteren fabrika ve işletmeleri ziyaret etti.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde (BALOSB) faaliyet gösteren fabrika ve işletmeleri ziyaret etti.
Vali İsmail Ustaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde olarak Aygören Süt Ürünleri İşletmesini ziyaret etti. Vali Ustaoğlu işletmede incelemede bulunarak üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Vali İsmail Ustaoğlu BALOSB ziyaretinin ikinci adresi, Eko Sinerji Elektrik Sanayi işletmesini oldu. İşletmedeki yürüten çalışmalar hakkında bilgi alan Ustaoğlu, işletmeyi gezdi. Vali İsmail Ustaoğlu Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalardaki incelemelerinde son adresi Beksan Çivi Tel Makina İmalat Sanayi oldu. Beksan ziyaretinde üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu işletmede incelemede bulundu.