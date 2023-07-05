Vali Kaldırım, eline aldığı çapayla vatandaşa yardım etti

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, program dönüşünde uğradığı Keremali Yaylası’nda bahçe işleri yapan vatandaşlarla sohbet ederek çapa yaptı. Vali Kaldırım, samimi anların ortaya çıktığı görüntüleri, "Nerdeyse bütün bahçeyi bize çapa ettirdi" notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bir program dönüşünde Keremali Yaylası’na uğradı. Burada bahçe işleriyle uğraşan vatandaşlarla denk gelen Vali Kaldırım, onlarla sohbete daldı. Bu sırada eline çapa alan Kaldırım, bir yandan da bahçeyi çapalamaya başladı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, samimi anların oluştuğu görüntüleri, "Ahmet amcamız neredeyse bütün bahçeyi bize çapa ettirdi" notuyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kaldırım’ın tebessüm ettiren görüntüleri beğeni kazandı.

“Bütün bahçeyi bize çapa ettirdi”

Vali Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bir program dönüşü Keremali Yaylası’nda bahçe işleri yapan vatandaşlarımıza selam verdik, hal hatırlarını sorduk. Elimize çapayı aldık. Ahmet amcamız nerdeyse bütün bahçeyi bize çapa ettirdi. Gönlü güzel bu asil insanların ürünleri bereketli, haneleri şen olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.