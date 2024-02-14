Vali Karadeniz: 'Afetlere karşı hazırlığı artırmak için sürdürülen çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz'

AFGD Afet Gönüllüleri Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret ederek yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “Sakarya Valiliği olarak, afetlere karşı toplumun hazırlığını artırmak adına sürdürülen çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Afet Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette; AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AFGD Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, Sakarya Şube Başkanı Mustafa Suiçmez ve üyeler hazır bulundu. Derneğin faaliyetlerinin konuşulduğu buluşmada ayrıca afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarının toplumda nasıl etkili olduğu da değerlendirildi. Afetlere karşı koordineli bir mücadele için iş birliği ve dayanışma vurgusunda bulunan Vali Yaşar Karadeniz, “Sakarya Valiliği olarak, afetlere karşı toplumun hazırlıklarını artırmak adına sürdürülen çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Bu tür ziyaretler, toplumsal bilinç ve dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sunuyor” dedi.