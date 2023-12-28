Vali Karadeniz'den Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazayla ilgili açıklama

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen feci kazayla ilgili açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı. Yaralılarımızdan 7 kişinin durumu ağır ve orta, diğerleri de hafif yaralı olarak bildirildi. 7 yaralıdan biri ameliyata alındı" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3’ü otobüs 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "7 aracın karıştığı trafik kazasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul istikameti bölümünde maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı. Yaralılarımızdan 7 kişinin durumu ağır ve orta. Diğerleri de hafif yaralı olarak bildirildi. 7 yaralıdan biri ameliyata alındı. Tüm ekipler olay yerinde. Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD bu konu ile ilgili olan tüm ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar 10 farklı hastanede tedavi altına alındı. 2 yaralı Kocaeli’ye sevk edildi, diğerleri Sakarya’da. Olay yeri inceleme ekiplerimiz incelemelerine devam ediyor. Cumhuriyet başsavcımız ekibiyle birlikte olay yerinde. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıkça araçlar kaldırılıp yolun trafiğe açılması için de çalışmalar devam ediyor" dedi.