Vali Karadeniz, öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan okula uyum programı çerçevesinde gerçekleşen eğitimlerde Serdivan ilçesinde bulunan ana okulu ve ilkokulu ziyaret eden Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül’de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı çerçevesinde okullarda ilk ders zili çalmıştı. Bu çerçevede Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Serdivan ilçesinde bulunan Çevre Dostu Anaokulu ve Mehmet Zorlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. İlk olarak tüm eşyaları ve materyalleri geri dönüşümden sağlanan Çevre Dostu Anaokulunu ziyaret eden Vali Karadeniz, yetkililerden okulda sürdürülen faaliyetler ile yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Karadeniz, okul öncesi eğitimine başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Mehmet Zorlu İlkokulunu ziyaret eden Karadeniz, uyum eğitimi çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan 1. sınıf öğrencilerinin derslerine eşlik ederek, onların ve velilerinin sevinç ile heyecanlarını paylaştı. Vali Karadeniz, öğrencilere verilecek kaliteli eğitimin ve gösterilecek ilginin çok önemli bir yatırım olduğunu, öğrencilerin ülkenin geleceğine olumlu bir şekilde yön vereceğini ifade etti.