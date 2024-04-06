Vali Kaya, il protokolüyle bayramlaştı
Yalova Valiliği'nde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen törende il protokolü bayramlaştı.
Yalova Valiliği’nde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen törende il protokolü bayramlaştı.
Yalova Valisi Hülya Kaya, makamında gerçekleştirilen bayramlaşma programında 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde il protokolü bayramlaştı. Bayramlaşmaya AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel’in yanı sıra vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.