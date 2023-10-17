Vali Kaya, kadın çiftçilerin günü kutladı

Vali Hülya Kaya, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde tarımsal faaliyetlerde bulunan örnek kadın çiftçilerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü çerçevesinde dış mekan süs bitkisi üreticisi Nihal Başkan, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Şükriye Geçer ve sebze yetiştiricisi Fatma Yaşa’yı ziyaret eden Vali Kaya’ya İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da eşlik etti. Vali Kaya, kadın çiftçilerle uzun uzun sohbet etti. Kaya kadınların çalışma hayatının her alanında olduğu gibi tarımsal üretimde de daha fazla yer almalarının son derece sevindirici olduğunu ifade etti. Kaya, kadın çiftçilerin hayata geçirmek istedikleri projelerin desteklenmesi konusunda valilik olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve kadın çiftçilerin günlerini çiçek takdim ederek kutladı.

İl Müdürü Suat Parıldar da Vali Kaya’ya ildeki tarımsal üretim durumu ve bu üretimde kadın çiftçilerin payı hakkında bilgiler aktardı. Parıldar, kadın çiftçilerin üretimde daha fazla yer almalarının sağlanması adına tarımsal desteklemelerde kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.

Başarılı çalışmalarıyla bölgelerinde örnek olan kadın çiftçiler de ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.