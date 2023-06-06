Vali Kırbıyık: 'Bu projeler Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacmini daha da yükseltecektir'

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen soğuk yük taşıyan (frigorifik) tır geçişlerinin hızlandırılması için Kapitan Andreovo gümrüğünde yeni bir peron açılışı yapıldı. Türkiye ve Bulgaristan heyetleri tarafından ikinci bir demir yolu gümrüğü için mutabakat muhtırası imzalandı.

Kapitan Andreovo Sınır Kapısı’nda yeni hattın devreye alınması ile dondurulmuş yiyecek ve gıda ürünleri Avrupa ülkelerine ihracat yüklerini taşıyan tır araçlarının gümrüklerde bekleme süresinin kısalması ve ihracatın hızlandırılması hedefleniyor. Açılışın ardından Bulgaristan ve Romanya üzerinden Avrupa’ya açılacak yeni bir demir yolu hattı projesinin imza töreni de gerçekleştirildi.

Türkiye adına Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan adına ise Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev projeyi imzaladı.

"Yük taşımanın yanı sıra bu kapıların bir diğer boyutu da yolcu taşımacılığıdır"

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluğu daha da artıracak, ticaret hacmini daha da yükseltecek bu güzel adımlar atıldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Vali Kırbıyık, “Bakanların ve Büyükelçimizin de belirttiği gibi Kapıkule ve Kapitan Andreovo sınır kapılarındaki ticaret hacmi artıyor. Bugün itibari ile Avrupa ve dünyada sayılı kapılar arasında yer alan kapılarımızdaki hacim her geçen gün daha artıyor. Bu noktada her yıl düzenli olarak artan bir hacimden bahsediyoruz. O nedenle bugün atılan adım çok önemli bir adımdır. Meselenin bir diğer boyutu da çevre boyutudur. Bir yandan demir yolu hattında ticaret hacminin artırılması sağlanırken karbon salınımının azaltılması yönünde çok önemli bir adım olacak. Yük taşımanın yanı sıra bu kapıların bir diğer boyutu da yolcu taşımacılığıdır. Önümüzdeki günlerde Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının memleketlerine geldiği bir yaz dönemi yaşayacağız. Geçtiğimiz dönemde Bulgaristan makamları bize bu konuda çok yardımcı oldular, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl da karşılıklı iş birliği ile güzel bir sezon geçireceğimizi ümit ediyoruz. Bu anlaşmanın ve bu hattın açılmasında karar veren başta Cumhurbaşkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Bulgaristan’ın Kapitan Andreovo sınır kapısında frigorifik tır araçlarının geçişi için yeni yapılan hat açılışının ardından yeni perondan sembolik olarak ilk tır aracı geçişini yaptı.

Açılış törenine Türkiye’den Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık’ın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Samet Öztürk, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve yetkililer katıldı. Bulgaristan heyetinde ise Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev, Bulgaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Angel Çolakov, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başbakan Yardımcılığı Özel Kalemi Diliana Doichinova, Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Krasimir Papukchiyski, Gümrükler Ajansı Başkanı Pavel Gerenski, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitov ile diğer üst düzey yetkililer katıldı.