Vali Kırbıyık, ilk defa karne alan birinci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu

Edirne’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 57 bin 330 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatili için ilk adımı atarken, Fevzipaşa İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ilk defa karne alan birinci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu.

Edirne’de okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Fevzipaşa İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, öğrenciler tarafından çiçek ile karşılandı. Düzenlenen karne töreninde öğrencilerle sohbet eden ve tek tek ilgilenen Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, öğrencileri tebrik ederek iyi tatiller diledi.

Ayrıca görselliği arttırmak ve öğrencilerin yabancı dil gelişimine katkı sağlamak amacıyla okulda oluşturulan İngilizce koridorunun açılışı Vali Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl genelinde okul öncesinde 7 bin 227, ilkokulda 17 bin 73, ortaokulda 16 bin 123 ve ortaöğretimde 16 bin 907 olmak üzere 57 bin 330 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğrencilerle birlikte 5 bin 158 öğretmen ve 556 personel de yarıyıl tatiline girdi.

Karne töreni sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sonuna geldiklerini ve kentte 290 okulda toplam 57 bin 330 öğrencinin karne aldığını ve onların heyecanına ortak olduklarını aktardı.

Vali Kırbıyık öğrenci ve velilere çağrı

Özellikle birinci sınıfları seçtiklerini ve bu öğrencilerin hayatlarındaki ilk karnelerini aldıklarını söyleyen Vali Kırbıyık, ara dönemin bir fırsat olduğunu belirterek öğrenci ve velilere bu fırsatı iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Vali Kırbıyık, velilere de çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek için bu fırsatı iyi değerlendirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Öğrencilerin velilerinden aldığı bu pozitif enerji ile birlikte yeni döneme daha iyi bir şekilde başlayacağını aktaran Vali Kırbıyık, bu sayede 2022-2023 eğitim öğretim dönemini en iyi şekilde bitireceklerini umut ettiklerini ifade etti.