Vali Kızılkaya: 'Dileğimiz bir an önce yaraların sarılması'

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Kahramanmaraş depreminden etkilenerek deprem bölgesinden kente gelen çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Depremzede ailelerin Söğüt gezisinde Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya’nın yanı sıra Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve kurum yetkilileri de eşlik etti. Çocuklara ve ailelere eşlik eden Vali Kızılkaya, “Depremzede kardeşlerimiz ve çocuklarıyla ecdadımızın kabrini ziyaret ederek birlikte dua ettik. Hiç şüphesiz ki ettiğimiz dualar ortak. Bir an önce acılarımızın dinmesi ve yaralarımızın sarılması tek dileğimiz. İnşallah bunu da devletimizin önderliğinde, milletimizin tek yürek oluşuyla başaracağız. Atalarımızdan aldığımız manevi güçle bugün birbirimize daha sıkı sarılacağız” dedi.