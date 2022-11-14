Vali Kızılkaya, 'Şehitlerimizden geriye kalan aileler emanettir'

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 6 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün ablasını ziyaretinde, "Şehitlerimizden geriye kalan aileler şehitlerimizin birer emanetidir" dedi.

Vali Kızılkaya eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte Mardin’in Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016’da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Muhammet Fatih Safitürk’ün şehadetinin yıldönümünde Bilecik’te ikamet eden ablası Zeynep Bakırkaya’yı ziyaret etti. Şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğun belirten Vali Kızılkaya, “Şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk’ün şehadetinin seneidevriyesinde kıymetli ablası Zeynep Bakırkaya ve ailesini ziyaret ettik. Şehitlerimizden geriye kalan aileler şehitlerimizin birer emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Rabbim şühedamıza rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Seninle aynı mesleğe baş koyarak millete hizmet etmenin onurunu yaşıyorum şehidim” ifadelerini kullandı.