Vali Kızılkaya açıkladı, 'Yardımlar tek adreste toplanacak'

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, depremzedelerin ihtiyaçları ve hayırsever yardımları tek adreste toplanacağını söyledi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremzede vatandaşlar için Bilecik’ten yapılacak yardımların daha kolay yapılabilmesi, takip edilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla Bilecik Valiliği koordinesinde bileciktekyurek.com adlı web sitesi oluşturularak kullanıma sunuldu.

Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Platform ile hayırseverlerin bağışlarını, Bilecik’e gelen depremzede vatandaşlarımızın ise ihtiyaçlarını anlık olarak yetkililer takip edebilecek. Yapılan yeni uygulamayla depremzede vatandaşlarımızın kamu birimlerine erişebilirliği artıyor. Yardımsever vatandaşlarımızın da bağışları koordineli bir şekilde kayıt altına alınabilecek” ifadelerini kullandı.