Vali Kızılkaya, Bilecik'in gurur kaynağı kaleciyi kutladı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bir araya geldiği Bilecik’in gurur kaynağı olan Türkiye Ampute Futbol Takımı kalecisi Bülent Çetin’i kutladı.

Bilecikli olan Bülent Çetin ile bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Başarılarının devamını dileyen Vali Kızılkaya, “Gururumuz, dünya şampiyonu, Türkiye Ampute Futbol Takımı kalecisi, hemşehrimiz Bülent Çetin ziyaretimize gelerek bizleri mutlu etti. Ay Yıldızlı formayla çıktığı her maçta göğsümüzü kabartan milli futbolcumuzu yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Yolun açık olsun kaptan” ifadelerini kullandı.