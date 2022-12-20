Vali Kızılkaya bir kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesinde inceleme yaptı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, sabaha karşı çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği ev yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangın bu sabah 06:30 sularında Bilecik’in Gölpazarı İlçesi Orta Mahalle Ankara Caddesi üzerindeki 2 katlı ahşap bir evde meydana geldi. Emrullah Aydın’ın (94) tek başına yaşadığı 2 katlı ahşap evin bacasında sabah 06:30 sularında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi kaplarken, yaşlı adam dışarı çıkmadı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası yangını söndürürken yaşlı adamın cansız bedenine evin 1’inci katındaki mutfakta ulaşıldı. Savcının incelemelerinin ardından Emrullah Aydın’ın cansız bedeni Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vali Kızılkaya Gölpazar’ında meydana gelen yangında incelemede bulundu

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Gölpazarı ilçesinde meydana gelen ev yangını bölgesinde incelemede bulundu. Olay yerinde çalışmaları takip eden Vali Kızılkaya; “AFAD ve itfaiye ekiplerimiz olaya müdahale ederek yangını söndürmüştür ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Maalesef bir vatandaşımız yangında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Emrullah amcamıza Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim” dedi.