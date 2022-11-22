Vali Kızılkaya, Çakırpınar ve Çengeller köyünde İl Özel İdare'nin yatırımları incelendi

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi, yaptığı çalışmalarla köylerin yol, su ve alt yapı sorununu çözüme kavuşturuyor.

Yürütülen projeleri başından sonuna kadar bizzat takip eden Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, çalışmaların tamamlandığı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller ve merkez Çakırpınar köylerinde tamamlanan projeleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla görüşen Vali Kızılkaya; “2022 yılı boyunca İl Özel İdaresi ekiplerimiz köylerimizin yol, su ve diğer alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalıştılar. Yürütülen koordineli çalışmalarla kendi imkanlarımızı verimli bir şekilde kullanarak çok güzel sonuçlar aldık. Projelerin yürütüldüğü köylerimizden biri olan Çakırpınar köyümüzde 11 milyon TL maliyetle 8 bin ton sıcak asfalt kullanarak 5 bin 500 metre BSK yolu köyümüze kazandırdık. Ayrıca 365 bin TL bütçeli başka bir projeyle de 50 tonluk içme suyu deposunu köyümüzde hizmete alarak su sorununu da çözmüş olduk. Böylece köyümüzün iki önemli ihtiyacı karşılandı” dedi.

Çengeller köyünde yapılan yatırımlarla hem su sorununu kökünden çözüldü hem de yamaç paraşütü için elverişli bir ortam hazırlandı

İl Özel İdaresi’nin diğer bir yatırımı olan Çengeller köyünde de vatandaşlarla bir araya gelen Vali Kızılkaya, “Bir diğer köyümüz olan Çengeller köyümüzde ise 1 milyon TL’nin üzerinde yatırımla su sorununu hallettik. Aynı zamanda yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak mekanı olan köyümüzde uygun ve elverişli bir ortam hazırlamak için ihtiyaç olan kullanım alanlarını hizmete aldık. 2022 yılı içerisinde 41 noktada 102 kilometre asfalt yolu köylerimizde hemşehrilerimizin kullanımına sunduk aynı zamanda 130 köyümüzde de yürütülen su kanal projeleri ile vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek çözümler ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz” diyerek hayırlı olmasını temenni etti.

Köy ziyaretlerinde Vali Kızılkaya’nın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.