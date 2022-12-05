Vali Kızılkaya'dan Kaymakam Ünal'a başarı belgesi

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçede yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Osmaneli ilçesinde 28 Ağustos 2020 yılında göreve başlamasıyla köy yollarının yapılması, köy içme sularında sıkıntı çeken köylere öncelik vererek su sıkıntılarını giderilmesi ve eğitime verdiği desteklerle ilçe halkının beğenisini kazanan İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından ödüllendirildi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya’ya teşekkür eden Kaymakam Yüksel Ünal, “Devlet büyüklüğü ve bizlere göstermiş olduğu yol ile çalışma azmimizi artıran Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya tarafından takdir edilmenin onuru içindeyim. Şükranlarımı arz ederim” dedi.