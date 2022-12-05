Vali Kızılkaya'dan şehit ailelerine ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bitlis’te köy koruyucusu olarak görev yaparken 1997 yılında şehit düşen Abdullah Memiş’in ailesini ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, Söğüt’te yaşayan şehit ailesine yaptığı ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu. Şehidin kız kardeşi olan Miyeser Hanım ile konuşan Vali Kızılkaya, “Bugün şehidimizin kıymetli ailesiyle bir araya geldik. Şehidimizin değerli anılarını yâd ettik. Şehitlerimiz gencecik yaşında vatan uğruna, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız uğruna anneden, eşten, nişanlıdan, kardeşten geçiyorlar. Şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Vali Kızılkaya’ya ziyaretleri eşi Nurten Kızılkaya eşlik etti.