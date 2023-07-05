Vali Kızılkaya'dan şehit ailesine ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkay, Şehit Necdet Ayhan’ın ailesini ziyaret etti.

Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Hakkari’de vatani görevini yaparken şehit düşen Necdet Ayhan’ın ailesini ziyaret etti. Aile büyüklerinin elini öperek geçmiş Kurban Bayramlarını kutlayan Vali Kızılkaya, "Selahattin amcamızın ve Ruziye teyzemizin hatırını sorduk. Böyle bir kahraman yetiştirdikleri için Allah onlardan razı olsun" dedi.