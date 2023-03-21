Vali Kızılkaya deprem bölgesine giden yardımları açıkladı
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem bölgesine gönderilen yardımları açıkladı.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem bölgesine gönderilen yardımları açıkladı.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından 6 Şubattan bu ya Bilecik’ten bölgeye gönderilen yardımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Bu güne kadar bölgeye 221 tır malzeme yardımı yapıldı. Valiliğimiz koordinasyonunda deprem bölgelerine Bilecik’imizden; 1-15 Mart tarihleri arasında 60 olmak üzere, 6 Şubattan bu yana toplam 221 tır yardım malzemesi gönderildi. 461 çadır ve konteynır evle de barınma ihtiyacına destek sağlandı” dedi.