Vali Kızılkaya deprem bölgesine giden yardımları açıkladı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem bölgesine gönderilen yardımları açıkladı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından 6 Şubattan bu ya Bilecik’ten bölgeye gönderilen yardımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Bu güne kadar bölgeye 221 tır malzeme yardımı yapıldı. Valiliğimiz koordinasyonunda deprem bölgelerine Bilecik’imizden; 1-15 Mart tarihleri arasında 60 olmak üzere, 6 Şubattan bu yana toplam 221 tır yardım malzemesi gönderildi. 461 çadır ve konteynır evle de barınma ihtiyacına destek sağlandı” dedi.