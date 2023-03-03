Vali Kızılkaya, depremzede ailelerle kahvaltı yaptı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, depremzede ailelerle sabah kahvaltısında buluştu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, meydana gelen büyük depremler sonrası kente gelerek Bilecik Öğretmenevi’ne yerleşen afetzede ailelerle sabah kahvaltısında buluşarak çocuklara getirdiği hediyelerini verdi. Depremzede ailelerle bir süre vakit geçirerek sohbet eden Vali Kızılkaya, “Acımız büyük olsa da devletimizin ve milletimizin destekleriyle bu hüzünlü günleri geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.