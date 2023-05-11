Vali Kızılkaya, dereceye giren öğrenciler ile buluştu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gölpazarı’nda il genelinde yapılan seviye tespit sınavlarında dereceye giren öğrenciler ile buluştu.

Öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Vali Kızılkaya, öğrencilere okumak istedikleri okul ve bölümleri sordu. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Vali Kızılkaya, "Bizim geleceğimiz olan siz gençlerin bu derece başarı göstermesi bizleri gururlandırıyor. Bir işe iyi başlamak başarının yarısıdır derler. Siz de çok iyi bir başlangıç yaptınız girdiğiniz sınavlarda güzel dereceler elde ettiniz. Siz de yıllardır emeklerinizi ortaya koyarak, ailenizin, öğretmenlerinizin desteğini alarak bu seviyeye geldiniz ve başarı elde ettiniz. Başarının temel taşlarından birisi de güçlü ailedir. Sizleri yetiştiren aileleriniz ve öğretmenlerinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Çalışacağız, çabalayacağız” dedi.

Sohbet havasında geçen ziyarette öğrencilere ileride kendilerinin mutlu olacakları, devlete, millete ve insanlığa faydalı işler yapmaları konusunda öğütler veren Vali Kızılkaya, ziyaretin sonunda başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret esnasında Vali Kızılkaya’ya Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer eşlik etti.