Vali Kızılkaya Elbistan'da ayağının tozuyla çalışmalara başladı

Bilecik Valisi Dr Kemal Kızılkaya, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak çalışmalarına başladı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya büyük deprem felaketi ardından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine koordinatör vali olarak atanması üzerine çalışan kurum ve kuruluşlar ile bölgenin durumu hakkında değerlendirme yaptı. Elbistan Afet Koordinasyon Merkezinde çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya Ardından ilçede yürütülen çalışmaları inceledi, görevli personelleri ve çadır kentte kalan vatandaşları ziyaret ederek istek ve önerilerini dinledi.

Vali Kızılkaya, “Elbistan için gece gündüz demeden gayretle çalışan görevli personellerimiz ve fedakâr gönüllülerimizle buluştuk. Elbistan’ımızı el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezinde’ de inlemelerimizi yaparak bölgenin son durumu hakkında bilgi aldık. Elbistan’da hayatı normale döndürmek için gayretle çalışacağız. Bu yıl Ramazan ayını Elbistanlı kardeşlerimizle birlikte karşılıyoruz. Bu topraklar, Bereket ayı Ramazan’da sahip olduğu umudu tekrar kazanacak sefa getirdin ey şehr-i Ramazan” dedi.