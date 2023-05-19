Vali Kızılkaya, Elbistan'da kaldığı yerden devam ediyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan’a geri dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik’teki çalışmaları takip ettikten sonra tekrar deprem bölgesine döndü. İlk olarak konteynır kentlerdeki durumu inceleyen Vali Kızılkaya ardından bölgedeki çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Son olarak depremzede vatandaşlar için hazırlanan gıda, giysi ve hijyen malzemelerinin muhafaza edilerek dağıtımının yapıldığı depoları inceleyen Kızılkaya, “Ayni ve sosyal yardımlar devletimizin himayesinde kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kardeşlerimiz için devletimizin her kademesi görevinin başında. Elbistan’da normale dönüş, her geçen gün daha da artıyor” dedi.