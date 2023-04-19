Vali Kızılkaya Elbistan'da öğrenciler ile buluştu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan’da depremden sonra kurulan sınav hazırlık merkezinde öğrencilerle buluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Vali Kızılkaya, “Öğrencilerimiz, üniversite ve lise sınavlarına ’Destekleme Yetiştirme Kursları’nda yapılan deneme sınavları ve derslerle hazırlanıyor. Çocuklarımızın eğitimleri için her alanda destek olmaya gayret ediyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Rabbim emeklerini zayi etmesin” ifadelerini kullandı.