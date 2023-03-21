Vali Kızılkaya Güreş Müsabakaları birincilerini ağırladı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Okullar Arası Güreş Müsabakaları birincileri Erdem Demir ve Ayberk Baykal ile bir araya geldi.

Vali Kızılkaya Güreş Müsabakaları birincilerini ağırladı
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Okullar Arası Güreş Müsabakaları birincileri Erdem Demir ve Ayberk Baykal ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürlüğü Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan ve Okullar Arası Güreş Müsabakalarında serbest stil yıldızlar ve küçükler 44 kiloda il birincileri olan Erdem Demir ve Ayberk Baykal’ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Vali Kızılkaya Erdem Demir ve Ayberk Baykal ile bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekilerek hediyelerini takdim etti.