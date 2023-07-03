Vali Kızılkaya hastane personeliyle bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 9 günlük bayram tatili dönüşü sonrası ilk iş günü mesaisinde hastane personeliyle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya hastane personeliyle bir araya geldi
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 9 günlük bayram tatili dönüşü sonrası ilk iş günü mesaisinde hastane personeliyle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erhan Arıkan ile birlikte 9 günlük bayram tatili dönüşü sonrası ilk iş günü mesaisinde hastane personeliyle bir araya geldi. Tüm sağlık çalışanlarının 7/24 millettin hizmetinde fedakarca hizmet ettiğini belirten Vali Kızılkaya, görevli personelin geçmiş Kurban Bayramını kutladı.