Vali Kızılkaya, hayır çarşısını gezdi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya depremzedeler için düzenlenen hayır çarşını gezdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, depremzede vatandaşların yararına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının düzenlediği hayır çarşısını ziyaret etti. Hayır çarşısında vatandaşlar ile bir süre vakit geçiren Vali Kızılkaya, “Hayırda birbiriyle yarışan Bilecikli hemşerilerimizin destekleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın düzenlediği hayır çarşısını ziyaret ettik. Elde edilen gelir deprem bölgelerine gönderilen yardımlarda kullanılacak. Emek veren destek olan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kulandı.