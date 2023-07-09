- Haberler
- Güncel
- Vali Kızılkaya huzurevi sakinleri ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi
Vali Kızılkaya huzurevi sakinleri ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, huzurevi sakinleri ve Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, huzurevi sakinleri ve Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocuklarla bir araya geldi.
Vali Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya ve Bilecik Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte huzurevinde kalan yaşlılar ve Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocuklarla bir araya geldi. Huzurevi ziyaretinde yaşlılarla tek tek ilgilenen Vali Kızılkaya, "Başımızın tacı olan büyüklerimizin hayırlarını sorarak, hayır dualarını aldık" dedi.
Ardından Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocuklarla bir araya gelen Vali Kızılkaya, çocuklarla tek tek sohbet ederek, hatırlarını sordu.